Помогите написать небольшой текст на тему 9 мая -День победы на каз. языке .4 класс
Қазақ тiлi
Помогите написать небольшой текст на тему 9 мая -День победы на каз. языке .4 класс
Ответ(ы):
Гость:
9 мая день победы в этот прекрасный и замечательный день на улицах нашего прекрасного города, собираются миллионы людей и тех кто постоял за нашу родину. они собираются на площадях и около памятников . в этот день даже играют музыканты в этот день мы поминаем тех кто постоял за нашу родину.
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