Помогите написать небольшой текст на тему 9 мая -День победы на каз. языке .4 класс

Гость: Гость:

9 мая день победы в этот прекрасный и замечательный день на улицах нашего прекрасного города, собираются миллионы людей и тех кто постоял за нашу родину. они собираются на площадях и около памятников . в этот день даже играют музыканты в этот день мы поминаем тех кто постоял за нашу родину.