Туристы купили палатку,рюкзак и спальные мешки.Половина стоимости покупки была и??трачена на палатку.На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000р и 1спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю пок...
Математика
Туристы купили палатку,рюкзак и спальные мешки.Половина стоимости покупки была и??трачена на палатку.На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000р и 1спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?
Ответ(ы):
Гость:
120.0002×2=240.000 120.000+240.000=360.000
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