Туристы купили палатку,рюкзак и спальные мешки.Половина стоимости покупки была и??трачена на палатку.На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000р и 1спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю пок...

Математика

Туристы купили палатку,рюкзак и спальные мешки.Половина стоимости покупки была и??трачена на палатку.На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000р и 1спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?

Автор: Гость