Насаженный на вертикальную ось маленькую магнитную стрелку стрелку АВ закрепили и сбоку к ней поднесли постоянный полосовой магнит. будет ли поворачиваться стрелка, если ее освободить, если будет, то в какую сторону? объясните ...
Физика
Насаженный на вертикальную ось маленькую магнитную стрелку стрелку АВ закрепили и сбоку к ней поднесли постоянный полосовой магнит. будет ли поворачиваться стрелка, если ее освободить, если будет, то в какую сторону? объясните поведение стрелки указав какими физическими явлениями и закономерностями вызвано.
Ответ(ы):
Гость:
Магнитная стрелка, это тот же магнит. Если к ней поднести магнит, то стрелка повернется, потому что у магнита и магнитной стрелки есть магнитное поле. Как же будет поворачиваться стрелка? Это зависит от того, как расположены полюса магнита и магнитной стрелки. Одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются. Это магнитное явление.
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