Наш эрудированный попугай спешит рассказать о пустыне Всё ли верно в его рассказе Найди и Исправь ошибки в тексте Зачеркни напиши правильно пожалуйста даю 10 балов

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Наш эрудированный попугай спешит рассказать о пустыне Всё ли верно в его рассказе Найди и Исправь ошибки в тексте Зачеркни напиши правильно пожалуйста даю 10 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ценными растениями пустыни являются колосняк и джузгун. Их корни хорошо закрепляют пески. В пустыне встречается маленькая лисичка - корсак. Из более крупных животных замечательны сайгаки. Они держатся стадами, кочуя в поисках пищи и воды.
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