Наш эрудированный попугай спешит рассказать о пустыне Всё ли верно в его рассказе Найди и Исправь ошибки в тексте Зачеркни напиши правильно пожалуйста даю 10 балов

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Наш эрудированный попугай спешит рассказать о пустыне Всё ли верно в его рассказе Найди и Исправь ошибки в тексте Зачеркни напиши правильно пожалуйста даю 10 балов

Автор: Гость