Нашла,сказала,ударила какой время число род или лицо
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Нашла,сказала,ударила какой время число род или лицо
Ответ(ы):
Гость:
Прошедшее время. Род женский. Число единственное. Лица нет, так как глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам.
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