Национально-освободительная война 1916 года. Причины, характер и исторические знач??ния

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Причины: Изъятие земли у народа,увеличение налогов,общее ухудшение положения народа,реквизиция скота,политика русификации. и тд. В 1916 г. рост национального угнетения, война ускорили процесс кризиса в стране, одним из ярких проявлений стало национально – освободительное восстание 1916 года, охватившее почти все регионы Казахстана и Средней Азии. Постепенно стихийное движение стало принимать организованный характер: его крупные очаги проявились в Тургае и Семиречье. Восстание охватило весь Казахстан. Оно было направленно против военно-колонизаторской политики царизма, против феодально-байской верхушки аула, против империалистической войны. Впервые после национально – освободительного движения под руководством Кенесары Касымова восстание 1916 года имело всеказахский характер, охватив все регионы обширного края. Восстание имело антиколониальную и антиимпериалистическую направленность, классовый момент (борьба против феодальной верхушки) был второстепенным по сравнению с главной задачей восстания – национальным и политическим освобождением народа.