Називні частини мови

Українська мова
Називні частини мови
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іменник,прикметник,числівник,займенник,дієслово.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Построить точки пересечения паралельных лучей
Ответить
Математика
Решите примеры по действиям: а) 6 3/4-2 5/6-1 3/8= б) 9 8/15-4 1/12+3 7/20= в) 7 5/8+3 2/3-8 3/16= г) 9 23/23-4 7/10-2 1/5= д) 20- (3 1/6...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, надо выбрать город , который ты хорошо знаешь и написать 4 предложения ??
Ответить
Русский язык
В односоставных определённо-личных предложениях выделите сказуемое и укажите, чем оно выражено. 1) Что, синьор, нахмурил брови ? Горе ? Вылечим ...
Ответить
Математика
Как найти периметр квадрата
Ответить