Назови несколько пар славянских и античных богов, близких по своим функциям.

Литература
Назови несколько пар славянских и античных богов, близких по своим функциям.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ра И Ярило -боги солнца. Зевс и Перун -властители молний. Мать-Сыра Земля и Озирис -боги плодородия
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