Назовите 20 русских имён или фамилий на карте мира.И сделайте маленькую аноттацию ??а 50 баллов .Срочно!

География

Назовите 20 русских имён или фамилий на карте мира.И сделайте маленькую аноттацию ??а 50 баллов .Срочно!

Автор: Гость