Назовите 20 русских имён или фамилий на карте мира.И сделайте маленькую аноттацию ??а 50 баллов .Срочно!
География
Назовите 20 русских имён или фамилий на карте мира.И сделайте маленькую аноттацию ??а 50 баллов .Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Васко Да Гама, александр македонский, александр губерьто, христофор колумб!
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Составьте такие словосочетания, в которых существительные 1 склонения стояли бы в форме дательного или предложного падежей с предлогами.
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