Составьте такие словосочетания, в которых существительные 1 склонения стояли бы в форме дательного или предложного падежей с предлогами.
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Составьте такие словосочетания, в которых существительные 1 склонения стояли бы в форме дательного или предложного падежей с предлогами.
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Помочь в работе, Думать о судьбе
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