Вот это задача объясните

Алгебра
Вот это задача объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит 3500 + 1600=5100(за 2 метра) 5100+1600=6700(за 3 метра) и т.д. Ответ 16500 руб заплатит за 9 метров
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