Попередження;__________;оплатне вилучення предмета;конфіскація предмета;позбавлення спеціального ,наданого громадянинові;позбавлення волі;громадські роботи;виправні роботи;адміністративний арешт-це

Право
Попередження;__________;оплатне вилучення предмета;конфіскація предмета;позбавлення спеціального ,наданого громадянинові;позбавлення волі;громадські роботи;виправні роботи;адміністративний арешт-це
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адміністративна відповідальність.
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