Назовите два устаревших фразеологизмов любого народа
Русский язык
Назовите два устаревших фразеологизмов любого народа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как две капли воды бьёт ключем
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