При каком угле бросания тела с земли: -дальность полета будет максимальной? -дал??ность полета будет равна максимальной высоте полета? -время полета максимально?
Физика
При каком угле бросания тела с земли: -дальность полета будет максимальной? -дал??ность полета будет равна максимальной высоте полета? -время полета максимально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.45 градусов 2.90 градусов 3.опять же 45 градусов
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