При каком угле бросания тела с земли: -дальность полета будет максимальной? -дал??ность полета будет равна максимальной высоте полета? -время полета максимально?

Физика

При каком угле бросания тела с земли: -дальность полета будет максимальной? -дал??ность полета будет равна максимальной высоте полета? -время полета максимально?

Автор: Гость