Сочинение эссе на тему:"Настоящая дружба"

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Сочинение эссе на тему:"Настоящая дружба"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба-есть у каждого человека.Даже и у старших.Настоящая дружба это когда твоя подруга или твой друг находятся рядом с тобой и помогут,в трудную ситуацию на пример,если тебя обидели твоя подруга должна помочь тебе.Или твой друг если тебя толкнули в лужу ,друг подаст тебе руку помощи.Ведь они твои друзья,а нельзя так один раз с тобой подружила и один рас со второй !Настоящая дружба должна быть,крепкой ,сильной,и не разрушимой!
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