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Помогите решить пожалуйста номер 13,14,15,16,17,19,20
Математика
Помогите решить пожалуйста номер 13,14,15,16,17,19,20
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Гость:
У меня нет фото, откуда решать?
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