Назовите известные вам углеводы
Биология
Назовите известные вам углеводы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полисахариды:, гликоген,крахмал Дисахариды:, мальтоза сахароза Моносахариды:глюкоза рибоза, дезоксирибоза,
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