Назовите мультики связанные с земельными ресурсами

Окружающий мир
Назовите мультики связанные с земельными ресурсами
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Автор: Гость
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Гость:
Там был мультик советский про крота
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