Велосепедист проехал весь путь сначала по грунтовой дороге,затем по асфальту за 58 мин . По грунтовой дороге он ехал на 12 минут дольше , чем по асфальту. Сколько минут велосепедист ехал по асфальту ?

Математика

Велосепедист проехал весь путь сначала по грунтовой дороге,затем по асфальту за 58 мин . По грунтовой дороге он ехал на 12 минут дольше , чем по асфальту. Сколько минут велосепедист ехал по асфальту ?

Автор: Гость