Велосепедист проехал весь путь сначала по грунтовой дороге,затем по асфальту за 58 мин . По грунтовой дороге он ехал на 12 минут дольше , чем по асфальту. Сколько минут велосепедист ехал по асфальту ?

Математика
Велосепедист проехал весь путь сначала по грунтовой дороге,затем по асфальту за 58 мин . По грунтовой дороге он ехал на 12 минут дольше , чем по асфальту. Сколько минут велосепедист ехал по асфальту ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим у нас все время 58 мин, грунтовая дорога у нас х+12 и асфалт х составим ур-ние:х+12+х=58переносим числа 2х=58-122х=46х=46:2х=23, следовательно по грунтовой дороге 23+12=35, а по асфалту 23минПроверим 23+(23+12)=58Ответ:по асфальту велосепедист ехал 23 мин,,,,,,,

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