Назовите несколько эпизодов, в которых Швабрин нарушает понятия чести

Литература
Назовите несколько эпизодов, в которых Швабрин нарушает понятия чести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Когда Гринев делится своими мыслями о чувствах к Маше Мироновой со Швабриным, то Швабрин пытается очернить девушку в глазах Петра, тая злобу на Машу из-за отказа.  2) Понятие чести раньше было очень важно и фраза "честь имею" имела больше значение, чем человеческая жизнь. Потому, когда Швабрин нарушает офицерскую присягу, примыкая к Пугачеву, то это говорит о отсутствии чести у него. Однако и цели Пугачева чужды ему, он презирал народ, боялся и ненавидел Пугачева. 
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