Назовите общие черты и различия романтизм а и классицизма?
Литература
Назовите общие черты и различия романтизм а и классицизма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классицизм: характерен культ разума и долга, важна общественная жизнь человека, строгое соблюдение литературных правил и норм; романтизм: бывает пассивный и революционный (активный), выступает за свободу творчества и отмену строгих правил классицизма, романтизм пришёл на смену сентиментализму
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