Назовите основные языковые группы, к которым относятся народы Европы.

Гость: Гость:

Большинство говорит на языках индоевропейской семьи. Эта языковая семья представлена в Зарубежной Европе следующими главными группами: германской, романской, славянской и кельтской; кроме того в нее входят албанский и греческий языки, а также диалект индоарийской группы на котором говорят цыгане.