Назовите основные языковые группы, к которым относятся народы Европы.

География
Назовите основные языковые группы, к которым относятся народы Европы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство говорит на языках индоевропейской семьи. Эта языковая семья представлена в Зарубежной Европе следующими главными группами: германской, романской, славянской и кельтской; кроме того в нее входят албанский и греческий языки, а также диалект индоарийской группы на котором говорят цыгане. 
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