Назовите пять дней, не употребляя чисел и названия дней. В ответе должны быть толь??о наречия
Русский язык
Назовите пять дней, не употребляя чисел и названия дней. В ответе должны быть толь??о наречия
Ответ(ы):
Гость:
сегодня, завтра, послезавтра, вчера, позавчера
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