Почему львов называют королём животных

Литература
Почему львов называют королём животных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так называемый король джунглей - лев - на самом деле обитает на открытых равнинах, а не в джунглях. Могущество и сила льва овеяны легендами. За это и жестокие привычки хищника правильнее называть царем зверей.
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