Назовите пожалуйста все равнины и горы Евразии

География
Назовите пожалуйста все равнины и горы Евразии
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Гость:
Гималаи, Гиндукуш, Тянь-Шань, Алтай,Альпы, Кавказ, Каракорум, Кунь-Лунь, Тибет, Уральские горы, Памир, Карпаты, горы Южной Сибири, горы Северо-Восточной Сибири; Саяно-Тувинское нагорье, Деканское плоскогорье, Среднесибирское плоскогорье; равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Индо-Гангская; Туранская низменность.
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