Приближение десятичых дробей.если первая отброшенная или заменённая нулями цифр??-0,1,2,3 или 4,то цифру,стоящую перед ней.... Продолжить правило.
Математика
Приближение десятичых дробей.если первая отброшенная или заменённая нулями цифр??-0,1,2,3 или 4,то цифру,стоящую перед ней.... Продолжить правило.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не увиличиваем , а если первая отброшенная или заменённая нулями цифра- 5,6,7,8,9,10 и т.д. то увиличиваем
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