Назовите признаки права и завершите схему.
Обществознание
Назовите признаки права и завершите схему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нормативность Волевой характер Формальная определенность Общеобязательность Системность и иерархичность строения
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