Назовите признаки права и завершите схему.

Обществознание
Назовите признаки права и завершите схему.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нормативность Волевой характер Формальная определенность Общеобязательность Системность и иерархичность строения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом магазине купили продуктов на 6 3/4 тыс. рублей, что больше, чем во втором магазине, на 2 19/20тыс. рубдей и меньше, чем в третьем магазине...
Ответить
Русский язык
Выбери листик, на котором записано распространенное разговорное предложение: а) опадает пожелтевшая листва б) дует ветер в) нависли тёмные тучи г) ...
Ответить
Математика
Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность вероятность того что наугад взятое изделие окажется бракованным равна 0,15 проверено...
Ответить
Математика
F(x)=x^3помогите .......
Ответить
Английский язык
Помогите срочно! даю 40 балов
Ответить