Назовите типы принтеров и чем они отличаются
Информатика
Назовите типы принтеров и чем они отличаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мфу это пример и одновременно сканер
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