Назовите типы принтеров и чем они отличаются

Информатика
Назовите типы принтеров и чем они отличаются
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Автор: Гость
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Гость:
Мфу это пример и одновременно сканер
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