Назовите товары, привозимые в Казахстан из Кмиая
История
Назовите товары, привозимые в Казахстан из Кмиая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ввозили разную фарфоровую посуду,ювелирные изделия из бронзы,серебра и золота, лекарства парфюмерию а также знаменитую в то время китайскую бумагу
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