Название деревни ноздрева в поэме Гоголя "мертвые души", пожалуйста

Литература
Название деревни ноздрева в поэме Гоголя "мертвые души", пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Деревня называется Маниловка!
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