Назвать пять случаи в которых нужно быть серьезным
Обществознание
Назвать пять случаи в которых нужно быть серьезным
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Гость:
Не поняла фразу "пять случаев" но если я правильно поняла, то это совещание (на совещании ты не можешь быть не серьезным), сейчас еще подумаю
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