ПРоШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!! Первое звено может прополоть уча??ток за 6 ч, а второе — за 8 ч. Какая часть участка останется непрополотой после трехчасовой совместной работы звеньев?
Математика
ПРоШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!! Первое звено может прополоть уча??ток за 6 ч, а второе — за 8 ч. Какая часть участка останется непрополотой после трехчасовой совместной работы звеньев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 час первое звено выполнит 1/6 работы; второе звено- 1/8 часть работы. значит за 1 час они выполнят: 1/6+1/8=4/24+3/24=7/24 работы. значит за 3 часа они выполнят 7/24*3=7/8 всей работы
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