ПРоШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!! Первое звено может прополоть уча??ток за 6 ч, а второе — за 8 ч. Какая часть участка останется непрополотой после трехчасовой совместной работы звеньев?

Математика

ПРоШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!! Первое звено может прополоть уча??ток за 6 ч, а второе — за 8 ч. Какая часть участка останется непрополотой после трехчасовой совместной работы звеньев?

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