Епитеты к стиху золотая осень
Литература
Епитеты к стиху золотая осень
Ответ(ы) на вопрос:
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Прозрачный (лик); золотой (обруч); янтарный (след); вишнёвый (клей).
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