Підлога у кімнаті має форму квадрата зі стороною 4,5 м . Для фарбування 1м2підлоги потрібно 0,2 кг , а 1 кг фарби коштує 15 грн . Скільки грошей витратять на фарбу , щоб пофарбувати підлогу цієї кімнати ?

Математика

Підлога у кімнаті має форму квадрата зі стороною 4,5 м . Для фарбування 1м2підлоги потрібно 0,2 кг , а 1 кг фарби коштує 15 грн . Скільки грошей витратять на фарбу , щоб пофарбувати підлогу цієї кімнати ?

Автор: Гость