Підлога у кімнаті має форму квадрата зі стороною 4,5 м . Для фарбування 1м2підлоги потрібно 0,2 кг , а 1 кг фарби коштує 15 грн . Скільки грошей витратять на фарбу , щоб пофарбувати підлогу цієї кімнати ?

Математика
Підлога у кімнаті має форму квадрата зі стороною 4,5 м . Для фарбування 1м2підлоги потрібно 0,2 кг , а 1 кг фарби коштує 15 грн . Скільки грошей витратять на фарбу , щоб пофарбувати підлогу цієї кімнати ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5*4,5=20,25м² площа кімнати 20,25:2=10,125м ² площа підлогу кімнати 10,125*0,2=2,025кг  необхідно для фарбування підлогу кімнати 2,025*15=30,375грн  витратять на фарбу для фарбування підлогу кімнати
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