Вкладчик положил в банк 40000 рублей из расчета 6 % годовых. Каким вкад будет через го?? ?
Алгебра
Вкладчик положил в банк 40000 рублей из расчета 6 % годовых. Каким вкад будет через го?? ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40000×0.06=2400 - проценты за год 40000+2400=42400 будет через год
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