442???*'?'6#^#,'*"1^#*"8#amp;$amp;"amp;$:;#8

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Русский язык
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он вошёл в каморку, уложил щенка на кровати, прикрыл его своим тяжёлым армяком, сбегал в конюшню за соломой и в кухню за чашечкой молока. (Основа: подлежащее - он; сказуемые - вошёл/уложил/прикрыл/сбегал). 1. каморка - маленькая комната, чулан. 2. армяк - кафтан из толстого сукна или верхняя, долгополая одежда из грубой шерстяной ткани.
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