442???*'?'6#^#,'*"1^#*"8#amp;$amp;"amp;$:;#8

Гость: Гость:

Он вошёл в каморку, уложил щенка на кровати, прикрыл его своим тяжёлым армяком, сбегал в конюшню за соломой и в кухню за чашечкой молока. (Основа: подлежащее - он; сказуемые - вошёл/уложил/прикрыл/сбегал). 1. каморка - маленькая комната, чулан. 2. армяк - кафтан из толстого сукна или верхняя, долгополая одежда из грубой шерстяной ткани.