Помогите решить! 67 баллов!
Алгебра
Помогите решить! 67 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32^(2/5) = 2^(2*5/5) = 2^2 = 4; 2) 81^(3/4) - (1/9)^( - 0,5) = = 3^(4*3/4) - (3^( - 2)*( - 0.5)) = = 3^3 - 3^1 = 24 3) 9^( - 1/2)*3^3 - (2)^( - 4/2) = = 3^( - 2/2) * 3^3 - 2^( - 2) = = 9 - 1/4 = 8,75 4) 3*16^(1/2) + (1/27)^(-1/3) - 27*0,0081^(- 3/4) = = 3*4 + 3 - 27/0,027 = = 12 + 3 - 1000 = - 985
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