От одного пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две мотор??ые лодки. однако шла со скоростью 250 м/мин,а другая-со скоростью 200м/мин. на каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 мин?

Математика

От одного пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две мотор??ые лодки. однако шла со скоростью 250 м/мин,а другая-со скоростью 200м/мин. на каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 мин?

Автор: Гость