От одного пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две мотор??ые лодки. однако шла со скоростью 250 м/мин,а другая-со скоростью 200м/мин. на каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 мин?
Математика
От одного пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две мотор??ые лодки. однако шла со скоростью 250 м/мин,а другая-со скоростью 200м/мин. на каком расстоянии друг от друга лодки будут через 4 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250х4=1000 м - прошла одна лодка за 4 мин. 2)200х4=800 м - прошла другая лодка за 4 минуты. 3) 1000+800=1800 м или 1км800м. Ответ: 1км800м расстояние друг от друга.
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