Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Полный синтаксический разбор пожалуйста
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Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Полный синтаксический разбор пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не говори (сказуемое) своему (определение) не должен знать (сказуемое) твой (определение) враг (дополнение)
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