Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Полный синтаксический разбор пожалуйста

Русский язык
Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Полный синтаксический разбор пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не говори (сказуемое) своему (определение) не должен знать (сказуемое) твой (определение) враг (дополнение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько граммов AgNO3 нужно расстворить в 250г воды для получения 2%-го раствора?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 230 номер
Ответить
Русский язык
Найди в тексте словосочетания такого строения прилагательное плюс существительное Покажи мне страсть и стрелкой связь между словами
Ответить
Русский язык
Спишите, разделяя слова для переноса. Соседка,колонна,тонна,девочка,грибок,здание,ласточка,красота,вежливый,добрата,зарядка,ложка,переменка.
Ответить
Русский язык
Stranisa 41 uprajnenie 94
Ответить