не можем понять задание

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не можем понять задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором столбце в первой строчке напишите свою цифру от 1 до 7 и дальше вниз по списку проделывайте с ним то, что написано в 2, 3, и дальнейших строках
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