Как изображает Москву автор?

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У Толстого Москва изображена несколько по-другому. Петербург, с его блеском и аристократическими салонами, - это центр культурной жизни, а Москва дана на втором плане. Пьера высылают в Москву за кутежи и "шалости с медведем", он попадает в более спокойную обстановку, дворянство живет слухами из Петербурга, Москва живет размеренной жизнью хлебосольных дворян. Получив известие о поражении в Аустерлицком сражении, Москва пришла в недоумение, потому что плохо была осведомлена о причинах поражения, но тем не менее московское дворянство устраивает пышный банкет в честь Багратиона, не подозревая, что пройдет еще немного времени и Кутузов примет решение о сдаче Москвы французам. Князь Василий Курагин, этот лицемер, обвинит Кутузова во всех смертных грехах, представляя его чуть ли не изменником России. В Петербург приходит известие о пожаре Москвы, жители которой бежали в дальние губернии, многие добровольцами записались в ополчение. Тогда Пьер принимает решение убить Наполеона и попадает в плен. Наташа Ростова отдает подводы раненым, вся Москва слилась с народом в едином патриотическом порыве. Страшное известие о Бородинском сражении, о русских потерях убитыми и ранеными, а еще более страшная новость о потере Москвы всколыхнули всю Россию.