Могут ли два смежных угла быть оба: острыми, тупыми, прямыми. Обоснуйте ответ.
Геометрия
Могут ли два смежных угла быть оба: острыми, тупыми, прямыми. Обоснуйте ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме: смежные углы в сумме дают 180 градусов. острый угол всегда меньше 90 градусов, тупой - больше 90, а прямой всегда равен 90 градусам. отсюда следует, что смежные углы могут быть оба только прямыми.
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