Написать уравнения реакций. 1.Na2CO3 + HCL = NaCL + H2O + CO2 2.CuSO4 + NaOH = Cu (OH)2↓ +Na2SO4 3.NaOH + HCI = NaCI + H2O
Химия
Написать уравнения реакций. 1.Na2CO3 + HCL = NaCL + H2O + CO2 2.CuSO4 + NaOH = Cu (OH)2↓ +Na2SO4 3.NaOH + HCI = NaCI + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑ 2Na⁺+CO₃²⁻+2H⁺+2Cl⁻=2Na⁺+2Cl⁻+H₂O+CO₂↑ 2H⁺+CO₃²⁻=H₂O+CO₂↑ 2) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Cu²⁺+SO₄²⁻+2Na⁺+2OH⁻=Cu(OH)₂↓+2Na⁺+SO₄²⁻ Cu²⁺+2OH⁻=Cu(OH)₂↓ 3) NaOH+HCl = NaCl+H₂O Na⁺+OH⁻+H⁺+Cl⁻=Na⁺+Cl⁻+H₂O H⁺+OH⁻ = H₂O
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