Не с причастиями пишется раздельно, если есть краткое причастие мне нужен 1 приме?? :з
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Не с причастиями пишется раздельно, если есть краткое причастие мне нужен 1 приме?? :з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ К.Г.Паустовского "Кот-ворюга" мной прочитан.
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