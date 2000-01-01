В начале года численность абонентов телефонной компании Восток составляло 200000 человек а в конце года их стало 220000 человек На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании
Математика
В начале года численность абонентов телефонной компании Восток составляло 200000 человек а в конце года их стало 220000 человек На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200000/100%=2000 (1%) 20000/2000=10% ответ: 10%
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