Ответьте на вопросы и докончите схему пожалуйста
Математика
Ответьте на вопросы и докончите схему пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)24:3=3 (см)-ширина прямоугольника; б)Делаешь правильно;в)ширина равна 3 см,сумма равна:24+24+3+3=54. Очень просто!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребят помогите пожалуйста помогите решить пример в столбик плиз 4 класс 654 умножить 98 нужно написать плиз помогите
Русский язык
Математика
В бидоны разлили 36 литров молока по 12 литров каждый и 48 литров по 16 литров в каждой Сколько всего бидонов с молоком получилось