Ребят помогите пожалуйста помогите решить пример в столбик плиз 4 класс 654 умножить 98 нужно написать плиз помогите

Математика

Ребят помогите пожалуйста помогите решить пример в столбик плиз 4 класс 654 умножить 98 нужно написать плиз помогите

Автор: Гость