Ребят помогите пожалуйста помогите решить пример в столбик плиз 4 класс 654 умножить 98 нужно написать плиз помогите
Математика
Ребят помогите пожалуйста помогите решить пример в столбик плиз 4 класс 654 умножить 98 нужно написать плиз помогите
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