Разобрать слово как существительное:базар
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Разобрать слово как существительное:базар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.базар—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, винительный падеж 2.базар—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж
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