Не сидит сложа руки. начало какого произведения является название данного текста
Литература
Не сидит сложа руки. начало какого произведения является название данного текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкновение «отцов» и «детей» можно увидеть и в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». Лопахин – представитель нового поколения капиталистов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конст??туционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопро...
Другие предметы
Математика
Задача во время знаменитого перехода А.В. Суворова через Альпы русские войска про??ли 150км за 6 суток двигаясь по 10ч в день. С кокой средней скор...
Русский язык