Не выполняя сложения дробей, сравните сумму дробей с числом 1: 1) 4/5 + 7/8; 2) 5/11 + 11/5;

Гость: Гость:

1) 4/5+7/8 >1 т.к. каждая из дробей составляет больше, чем 0,5 , а значит их сумма будет >1; 2) 5/11+11/5 >1, т.к . дробь 11/5 составляет мин 2 целых , а значит сумма дробей будет >1.